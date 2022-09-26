برنامج «فرصة» يُنظم أولى ملتقى توظيف بمحافظة القاهرة.. الأربعاء

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، بدء القائمين على البرنامج تنظيم ملتقى توظيف يستهدف الشباب من الجنسين الراغبين في العمل، لأسر وأهالي مدينة معاً بالسلام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

فرص عمل مناسبة

وأوضح البرنامج، أنه يتم توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب بكبرى الشركات ومزايا مختلفة ومرتبات مجزية لأهالي المنطقة، يوم الأربعاء المقبل 28 سبتمبر 2022، بمدينة معا، أى محمد صبحي سابقا، وهو الباب الرئيسي أمام مدرسة نفرتاري الدولية خلف قسم السلام ثان، امتداد جسر السويس الجديد بالسلام ثان بقاعة دار المناسبات بجوار مسجد معاً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

فرص عمل تناسب سوق العمل

وأكدت التضامن، أن «فرصة»، هو أهم برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة يعمل على دعم الشباب والمرأة، ومحدودي الدخل، حتى يندمجوا في سوق العمل، ويحقق الاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة لائقة.

ولفت إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج هم الشباب من الجنسين، والباحثين عن فرص عمل، إضافة إلى أصحاب الإرادة من ذوي الهمم، المرفوضين من «تكافل وكرامة»، والمستفيدين منه.

وذكرت أن البرنامج يقدم فرصة عمل لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية، وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية.