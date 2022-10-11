استكمال محاكمة 14 متهما في قضية «داعش الوراق».. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عدد 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الوراق».

تأجيل القضية للمرافعة

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر للمرافعة.

تشكيل هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع للخطر

وشملت أوراق القضية التي حملت رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع الـ14 متهما، قيامهم في الفترة من عام 2014 إلى يناير 2021، بينهم المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام الحالي، فضلًا عن الدعوى إلى الإخلال بمصالح الدولة وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر.

تمويل جماعة إرهابية

وأضافت أوراق القضية، انضمام المتهمون من الثاني وحتي العاشر إلى جماعة إرهابية، بينما مول المتهمون من السابع وحتي الحادي عشر جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضهم، والمتهمين من الثاني وحتي السابع والعاشر اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم بعد الانضمام للجماعة.