«واشنطن» تستهدف قيادات «داعش» في سوريا.. وصفقة صواريخ أمريكية للكويت

شهدت المنطقة العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين عسكرية وسياسية وأمنية، كان من أبرزها، مقتل قياديين اثنين من تنظيم «داعش» الإرهابي، في غارة أمريكية، شمال سوريا فيما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع منظومات «ناسامس» الصاروخية للدفاع الجوي ومعدات لها، إلى الكويت بقيمة 3 مليارات دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل قياديين اثنين من تنظيم «داعش» الإرهابي، في غارة شمال سوريا، وأسفرت الغارات عن مقتل أبو هشوم الأموي وأبو معاذ القحطاني الملقب بـ«أبو علاء».

القوات الأمريكية نفذت العملية في قرية ملوك بريف «القامشلي»

ونفذت القوات الأمريكية، العملية في قرية ملوك بريف «القامشلي»، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للجيش السوري في «الحسكة» شمال شرقي البلاد.

وقالت القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة اختصارا باسم «سنتكوم»، في بيان، إن الغارة أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي ومسؤول كبير آخر في تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مقتل مسؤول عن تهريب الأسلحة «ركان وحيد الشمري»

وكانت «القيادة المركزية الأمريكية»، أشارت في وقت سابق، إلى مداهمة لقواتها شمال شرقي سوريا أسفرت عن مقتل «ركان وحيد الشمري»، عنصر في تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤول عن تهريب الأسلحة.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز» للأنباء، إن غارة نادرة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية تسيطر عليها «دمشق» في شمال شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل مسؤول في التنظيم الإرهابي، وإصابة آخر والقبض على شخصين آخرين، موضحا أن «الداعشي» الذي تم استهدافه كان مسؤولاً عن قطع رأسي عضوين من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا، المعروفة اختصارا باسم «قسد».

وفي تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن العملية العسكرية الأولى ضد قيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي، داخل منطقة «القامشلي» شمال شرقي سوريا.

وقالت «واشنطن»، إن لا إصابات بين المدنيين أو القوات الأمريكية خلال الغارة على تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البنتاجون»: العمليتان ضد تنظيم «داعش» الإرهابي تم التحضير لهما بدقة

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية »، إن العمليتين ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، في «القامشلي» شمال شرقي سوريا، تم التحضير لهما بدقة لتفادي سقوط مدنيين

وأووضحت «البنتاجون»، إن قوات بلادها، نفذت أمس الخميس، ضربة ثانية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في «القامشلي» الواقعة شمال شرقي سوريا

وأسفرت الضربة الأمريكية الثانية، القيادي البارز في تنظيم «داعش»الإرهابي، «أبو علاء»، وأوضح المسؤول الأمريكي، أن العملية العسكرية، استهدفت قياديا بارزا في تنظيم «داعش» الإرهابي، كان يخطط ومجموعته لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مصالح أمريكية، مشيرا إلى اعتقال عدد من الإرهابيين.

وقالت وكالة «التعاون الأمني الدفاعي»، إن وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت على بيع محتمل لمنظومات «ناسامس» الصاروخية للدفاع الجوي متوسط المدى، بقيمة 3 مليارات دولار إلى الكويت.

30 يوما أمام «الكونجرس» للنظر في الصفقة المحتملة

وأخطرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «الكونجرس»، رسميا بهذا القرار، وأمام الأخير 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «التعاون الأمني الدفاعي» الظامريكية، في بيان، إن عملية البيع المقترحة ستعزز سياسة «واشنطن» الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي من خلال دعم حليف مهم من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو» يلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار في منطقة«الشرق الأوسط».

وفي اليمن، أصيب شاب يدعى «وهيب أبو بكر اليافعي»، يبلغ من العمر «21 عاما»، مساء أمس الخميس، برصاصة قناصة حوثي، في «تعز» جنوب غربيب البلاد.

ويعد «اليافعي»، أول ضحية في صفوف اليمنيين منذ انهيار الهدنة الأممية،ورفض الحوثيون تجديدها في 2 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الجزائر، ألقى الجيش، القبض على 3 إرهابيين وعنصر دعم للجماعات الإرهابية كانوا ينشطون في منطقة الساحل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بن فرحان وجوتيريش يناقشان جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين

سياسيا، استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفيا مع الأمين العام لـ «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، أوجه التعاون بين «الرياض» والمنظمة والأمم المتحدة، كما ناقش الجانبان، آخر المستجدات والتطورات الدولية، وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تلقى بن فرحان، اتصالاً هاتفيا من نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، واستعرض الوزيران، أوجه العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما ناقش وزير الخارجية السعودية والبريطاني، طورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وبدوره، بحث رئيس «المجلس الوطني الاتحادي» الإماراتي صقر غباش،خلال لقاء مع رئيسة «مجلس الاتحاد الروسي» فالنتينا ماتفيينكوعلى هامش القمة الـ8 لرؤساء برلمانات مجموعة الـ20، بإندونيسيا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين «أبو ظبي» و«موسكو»، ولاسيما البرلمانية.