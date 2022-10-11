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مصطفى كامل ومصطفى حلمي يتعانقان فور وصولهما «المهن الموسيقية»

كتب:

أبانوب رجائي
10:59 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
انتخابات نقابة المهن الموسيقية

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وصل، منذ قليل، الفنان مصطفى كامل يرافقه عدد أنصاره من أعضاء الجمعية العمومية، إلى مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، للتصويت في الانتخابات التي تجرى على مقعد نقيب الموسيقيين، حيث بدأت منذ قليل.

وفي المقابل، حضر المايسترو مصطفى حلمي أمين، ومعه زوجته المطربة سوما، لدعمه في الانتخابات، على مقعد النقيب.

وحرص مصطفى كامل ومصطفى حلمي أمين، على مصافحة بعضهما البعض، فور وصولهما إلى نقابة الموسيقيين، متمنيين لبعضهما التوفيق.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية 

وتجرى الانتخابات الجديدة، اليوم، في الحادي عشر من شهر أكتوبر في نادي نقابة المهن التمثيلية، وسيكون الفائز بها قادرًا على تولي زمام النقابة لمدة 10 أشهر، بسبب انتخابات الدورة الجديدة في شهر أغسطس المقبل.

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بقلم أبانوب رجائي