سباق «الموسيقيين».. استمرار جولات مصطفى كامل وحلمي أمين في المحافظات

يواصل الفنان مصطفى كامل جولاته فى محافظات الجمهورية من أجل الدعاية لحملته الانتخابية للمنافسة على منصب نقيب الموسيقيين المقرر إجراء الانتخابات عليه في 11 أكتوبر المقبل في عدة أماكن.

4 مرشحين لانتخابات الموسيقيين

الانتخابات ستجرى بين 4 مرشحين وهم الفنان مصطفى كامل والمايسترو مصطفى حلمي أمين والدكتور شريف حمدي والدكتور علاء سلامة.

مصطفى كامل استغل الأيام الماضية في عمل جولات فنية في عدد من المحافظات من أجل مقابلة أعضاء النقابة فذهب إلى الإسكندرية وطنطا والمحلة.

في حين كان مصطفى حلمي قد ذهب في بداية الأمر إلى الإسكندرية، ولكن بعد ذلك انشغل بحفله مع الفنانة السورية أصالة نصري في السعودية.

النقيب الجديد يستمر 10 أشهر

يذكر أن الانتخابات تستمر لمدة 10 أشهر فقط، وذلك لاستكمال دورة الفنان هاني شاكر الذي استقال مؤخرا من منصب النقيب، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئيسية في يوليو 2023.

ومن المقرر إقامة الانتخابات في أكثر من محافظة ومدينة مصرية؛ منها القاهرة والإسكندرية.

كان هناك مرشح خامس قد قرر المنافسة على الانتخابات وهو الفنان علي الشريعي ولكنه قرر الانسحاب قبل إغلاق باب التنازلات، وخلال الفترة الماضية تقدم الشريعي بطعنين ضد كل من مصطفى حلمي أمين وعلاء سلامة لكونهما من أعضاء المجلس، وقرر الترشح على منصب النقيب ولكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت الطعون، واستقرت على الأسماء الأربعة المرشحين.