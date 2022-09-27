«الموسيقيين» تنفي حصول مصطفى كامل على أعلى الأصوات بعد غلق باب الطعون

نفت نقابة المهن الموسيقية الأنباء التي جرى تداولها بشأن حصول الفنان مصطفى كامل على أعلى الأصوات بعد غلق باب الطعون والاستقرار على 4 مرشحين فقط للترشح على منصب النقيب، وذلك في الانتخابات المقرر لها 11 أكتوبر المقبل.

4 مرشحين على منصب النقيب

وأوضح سعد المتولي المستشار القانوني للنقابة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الانتخابات لم تجر بعد ليحصل مصطفى كامل على أعلى الأصوات.

وأشار إلى أن الأرقام التي نشرت أرقام عضوية المرشحين الأربعة، إذ إن مصطفى كامل رقم عضويته 8004 ومصطفى حلمي إبراهيم أمين رقم عضويته 6452 وشريف علي حمدي رقم عضويته 5214 وعلاء سيد أحمد رقم عضويته 4751.

وأكد المتولي أن الانتخابات تجرى في موعدها بالأسماء الأربعة بعد انتهاء الطعون التي قدمت خلال الأيام الماضية.

الانتخابات تجرى في 11 أكتوبر المقبل

يذكر أن الانتخابات تستمر لمدة 10 أشهر فقط، وذلك لاستكمال دورة الفنان هاني شاكر الذي استقال مؤخرا من منصب النقيب، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئيسية في يوليو 2023.

ومن المقرر إقامة الانتخابات في أكثر من محافظة ومدينة مصرية؛ منها القاهرة والإسكندرية.