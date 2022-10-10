ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، في الجيزة.

وبالتحريات تبين أن مركز العلاج كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، واحتجازه عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية جرى استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته عدد 3 أشخاص، وسيدتين «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بنطاق محافظتي «القاهرة الجيزة».

وتبين وجود عدد 85 شخصا بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية «مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية» عدد 5 هواتف محمولة «خاصة بالمتهمين»، وعدد 2 سجل دفتري لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، 2 دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال «تستخدم فى تكبيل النزلاء».

مخالفات المركز العلاجي

وتبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.