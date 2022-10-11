«شعبة الدواجن»: إقبال محدود على «البط» في موسم المولد النبوي

انتهى موسم المولد النبوي الشريف،

بالنسبة لمربيّ «البط» دون زيادة ملموسة في المبيعات، رغم الآمال المعلقة من جانبهم، في انتعاشه يحققها الموسم.

يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار البط تختلف من نوع إلى آخر فهناك عدة أنواع بينها «البط المولر والمسكوفي ذو لحمة الحمراء، والبط البكيني أو الأبيض، بالإضافة إلى البط البلدي والفرنساوي».

أسعار البط

وأوضح «عبد العزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار كل نوع تختلف عن الآخر فسعر كيلو البط البكيني يبلغ في المتوسط 43 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو البط المسكوفي والبلدي والمولر 52 جنيهًا مذبوح ومعبأ.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن مبيعات البط خلال المولد النبوي لم تشهد إقبالا كبيراً هذا العام، لافتًا إلى أن السبب هو ارتفاع سعره مقارنًة بالدواجن، كما أن إنتاج الدولة من البط أقل بكثير من إنتاجها من الدواجن، حيث يبلغ إنتاج مصر من الدواجن مليار ونصف مليار دجاجة سنوياً، مقابل 33 مليون بطة تقريباً على مدار العام.

توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة

وأوضح محمد عبد السلام، أحد منتجي البط بمحافظة دمياط، لـ«الوطن» إنه لا يمكن توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة نظراً لعدم استقرار أسعار العلف، وخروج بعض المنتجين من المنظومة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو البط يرتبط بسعر العلف.