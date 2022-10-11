غلق 4 مخابز بلدية وتحرير 10 محاضر «نقص وزن» في حملة مكبرة بالإسكندرية 

أغلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، 4 مخابز بسبب مخالفة القوانين، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر متنوعة للمخابز بسبب المخالفات.

جاء ذلك خلال حملة قادها وكيل تموين الإسكندرية، على المخابز البلدية المدعمة في مناطق غرب الورديان والقباري ووسط محرم بك شرق أبو سليمان وخورشيد البحرية والمنتزه عزبة زقزوق والفلكي وسيدي بشر.

تفاصيل حملة تموين الإسكندرية

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن غلق 4 مخابز بلدية مخالفة للقوانين وتعليمات الوزارة، وتحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

رقم شكاوي تخص رغيف الخبز

وأشارت تموين الإسكندرية، إلى أن الرقم الموحد لجهاز حماية لمستهلك هو ،188 ويمكن لأي مواطن تقديم شكواه بخصوص رغيف الخبز، وإحالتها إلى الجهات المختصة والبت فيها بسرعة، وفي حالة ثبوت الشكوى يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.