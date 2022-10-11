«الداخلية»: تحرير 2221 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها المرورية، 2221 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الداخلية للتأكّد من صحة الأوراق الثبوتية للسيارات والتشديد على تركيب الملصق.

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

أسفرت الحملات عن رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة في الشوارع، لجانب ضبط 1032 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية، أهابت في وقت سابق، مالكي السيارات بجميع أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعة لهم، للانتهاء من تركيب الملصق الإلكتروني، إذ تواصل الوزارة حملاتها لضبط المخالفات المرورية بجميع أشكالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

1- يتمّ سحب الترخيص لفترة تبدأ من شهر وتصل لـ3 أشهر.

2- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

3- تطبق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ1500 جنيه.

4- أو تطبق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، وفقًا لقانون المرور.