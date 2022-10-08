حوادث اليوم: سقوط تجار مخدرات في محيط المدارس وضبط 134 ألف قطعة ألعاب نارية

على مدار الساعات الماضية وتحديدا خلال الـ24 ساعة، نجحت قطاعات وزارة الداخلية في كشف ملابسات العديد من القضايا والجرائم التي شهدتها محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز تلك القضايا والحوادث التي أعلنت عنها وزارة الداخلية رسميًا.

ضبط 134 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بالمرج

في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، نجحت مباحث قسم شرطة المرج في ضبط أحد الأشخاص وهو يقيم داخل منطقة عين شمس، في أثناء تواجده بدائرة القسم، وكان بحوزة المتهم عدد من قطع الألعاب النارية بأنواع مختلفة، وصل عددها إلى أكثر من 134 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بمنطقة المرج، واتخذت الإجراءات القانونية تجاهه.

ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في السلام

وفي منطقة السلام بالقاهرة، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول التابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص له معلومات جنائية سابقة يتاجر في المواد المخدرة، كما أنه يُروّع المواطنين من خلال استخدام سلاح ناري، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن على المتهم، وهو يستقل دراجة نارية دون لوحات معدنية، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حياله.

عصابة تغسل أموال بـ12 مليون جنيه في القاهرة والجيزة

في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بسبب قيامه بغسل 12 مليون جنيه تحصلوا عليها نتيجة نشاطهم الإجرامي في مجال التجارة في الأعضاء البشرية، وهم 3 أشخاص كان يعملون دور الوسيط، ويحصلون على أموال مقابل استقاطبهم للضحايا.

تجار مخدرات في محيط المدارس والجامعات

وعلى مستوى محافظات الجمهورية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في توجيه العديد من الحملات الأمنية استهدفت تجار المواد المخدرة فقي محيط المدارس والجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما أسفرت على مدار 5 أيام عن ضبط عدد 85 قضية متنوعة.