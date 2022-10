ليلة دامية في أمريكا.. حوادث منفصلة تسفر عن مقتل وإصابة 19 شخصا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أمنية وسياسية وعسكرية، كان من أبرزها، مقتل شخصين اثنين في حادثي طعن وإطلاق نار في مدينتي «لاس فيجاس» و«ديربورن»، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أكثر من 240 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأمنية جديدة لمعالجة دوافع الهجرة غير الشرعية.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، جراء هجوم بسكين بالقرب من مبنى كازينو في مدينة «لاس فيجاس» بولاية «نيفادا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى. وتمكنت «شرطة لاس فيجاس» من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المشتبه به رجل في الثلاثينيات من عمره، لا يبدو أنه من «لاس فيجاس»، وفقا لما ذكرته صحيفقة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية.

ولقي شخص مصرعه في حادث إطلاق للنار في فندق بمدينة ديربورن، بولاية «ميشيجان»، وتحصن منفذ الحادث في إحدى غرف «هامبتون إن».

ونصحت شرطة مدينة «ديربورن»، المواطنين بالابتعاد عن مكان الحادث. وقالت الشرطة، إن إطلاق النار وقع ظهر أمس الخميس بالتوقيت المحلي، نجم عن خلاف على الأموال مع العاملين في الفندق.

وأشارت وسائل إعلام، إلى إغلاق مدرسة «دوفال الابتدائية» المحلية، لقربها من موقع إطلاق النار، كما أغلقت بعض الشركات القريبة من الفندق، بينها «بنك ديربورن الفيدرالي للتوفير» على العملاء بالداخل.

وأصيب 10 أشخاص بينهم طفل «5 سنوات» على إثر صدم سيارة شرطة لهم في «نيويورك»، كانت تسير بسرعة كبيرة بعد تلقي طاقمها بلاغا بسرقة سيارة، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السيارة المتعددة الاستخدامات اصطدمت بعمود إنارة ودهست عدة أشخاص بالقرب من محطة للحافلات، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات

Tragedy in the Bronx: 10 people were injured including 2 children, after an NYPD cruiser jumped the curb slamming into pedestrians.



At least 3 of the victims are reportedly to be in critical condition.



**Video may be disturbing** pic.twitter.com/IsLmuG3EBI