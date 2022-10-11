«التعليم»: تحويل تخصص الجرارات الزراعية إلى برنامج فني لتشغيل معدات ثقيلة

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تحويل تخصص الجرارات الزراعية إلى برنامج فنى تشغيل معدات ثقيلة بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية العسكرية للبنين نظام ثلاث سنوات والتابعة لإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م .

قرار وزاري بتحويل تخصص الجرارات الزراعية

قال وزير التربية والتعليم، في القرار الوزاري رقم 171، علي جميع الجهات المعنية تنيفذ القرار الوزاري، وذلك تحقيقاً للصالح العام.

وقال وزير التربية والتعليم، أن ذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحليـة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة ١٩٧٩،ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية، وتحيلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٧١) لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (۹۹) لسنة ، ۲۰۰، بشان استصدار قرارات إنشاء المدارس الثانوية الفنية بجميع نوعياتها بقرار وزاري، وعلى القرار الوزاري رقم (۱۰۷) لسنة ٢٠١١، المتضمن ضوابط إنشاء مدارس جديـدة أو تخصصات بمدارس قائمة، أو استحداث تخصصات جديدة فنية بأنظمة التعليم الفني، وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفني.