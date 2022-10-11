ضبط «عصابة النصب على الشباب» بحجة منحهم شهادات تمريض دولية بالإسكندرية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية من أربعة مواطنين بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تلقيهم دورات تدريبية فـى مجال التمريض بالأكاديمية الخاصة به، وذلك عقب إيهامهم بكونها معتمدة من الجهات المعنية وأن تلك الدورات تتيح لهم العمل فـى مجال التمريض داخل وخارج البلاد، وقيامه بتسليمهم شهادات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لإحدى الجهات – على خلاف الحقيقة.

المتهم وشقيقته

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى صحة ما قرره المبلغين وقيام (المتهم سالف الذكر بالإشتراك مع شقيقته – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال علي المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات ( فنى تمريض ) على النحو المشار إليه مقابل مبلغ مالى ، حيث قام الأول بإنشاء الأكاديمية المشار إليها بشقة مُستأجرة بذات الناحية "دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية" وقيامهما بالإعلان عن نشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها فى حضورهما أمكن ضبط (كمية من الشهادات والمستندات والمحررات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لعدد من الجهات "مصطنعة بالكامل" – 50 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية المشار إليها ومدون به بيانات المجنى عليهم – 8 أكلاشيه للأكاديمية – جهاز حاسب آلى – ماكينة تصوير ألوان – مبلغ مالى – مجموعة من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية".

بمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف المتهم الأول بقيامه بتزوير الشهادات المضبوطة بإستخدام جهاز الحاسب الآلى وماكينة تصوير الألوان والأختام والأكلاشيهات المضبوطة، وأضاف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية)، أمكن ضبطه ، وأقر بمضمون ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.