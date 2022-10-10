الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يرتدي ملابس نسائية بالمرج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك، يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتداء ملابس خاصة بالسيدات في أحد الشوارع بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأهالي بالإمساك بأحد الأشخاص يرتدي ملابس خاصة بالسيدات، وبحوزته سلاح أبيض سكين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

تفاصيل ضبط المتهم

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وجرى تحديد وضبط المذكور «عامل»، وأقر بارتكاب الواقعة بغرض مراقبة زوجته وقيام الأهالي بضبطه خلال ذلك.