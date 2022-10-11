القبض على تاجر عملة بالإسكندرية: غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبىوقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.