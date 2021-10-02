ضبط شخصين ربحا 800 ألف جنيه من الإتجار غير المشروع في النقد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المختصة قيام شخصين، «الأول يعمل بإحدى الدول والثانى مقيم بمحافظة قنا»، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج.

وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، إضافة إلى قيام الثانى بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليا خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي 886 ألف جنيه مصرى.