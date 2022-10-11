تحرير 580 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق في 24 ساعة

حررت الأجهزة الأمنية، 580 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، حيال المخالفات.

ضبط 93 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، ضبط 92943 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة، خلال حملات مكبرة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط الآتي:

(92943) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (31067) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (1369) مخالفة السير دون تراخيص، (5) دراجات نارية مخالفة، (16) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.