«الشيوخ» يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافق مجلس الشيخ خلال الجلسة العامة المعنقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الأولى من قانون المجلس الأعلى للسيارات، التي تنص على إنشاء المجلس وتشكيله برئاسة رئيس الوزراء.

قانون المجلس الأعلى للسيارات

ونصت المادة على إنشاء مجلس باسم «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، ويشار إليه في القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية «الوزير المعني بشؤون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه، والوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشؤون التخطيط، والوزير المعني بشؤون النقل، ووزير المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، و4 من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشؤون الصناعة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة»، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.

نظام عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشؤون الصناعة، ويواصل الشيوخ مناقشة باقي المواد المنظمة لاختصاصات المجلس وتنظيمه.