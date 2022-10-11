«الداخلية» تضبط 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1857 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4928 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، أما الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 746 قضية فى عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة»، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

مجال مكافحة الجرائم

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1754 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد 26 قضية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 275 حكم قضائى متنوع. وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات": ضبط قضية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.