ضبط 14.5 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية كميات من أرز الشعير تزن 14 طنا، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية في ههيا، برئاسة محمد الألفي، مدير إدارة التموين بههيا.

حملات تموينية في ههيا

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية حوض نجيح في ههيا، من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022، مقدارها 182 شيكارة أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها 14 طنا و500 كيلوجرام مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 11394 لسنة 2022 جنح ههيا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.