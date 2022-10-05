11 ألف طن أرز شعير في الدقهلية.. والتموين: موسم مبشر بكل خير

تزايدت معدلات توريد الأرز الشعير في الدقهلية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما تسبب في مضاعفة الكميات المخزنة في مواقع التوريد، وبلغت الكميات الموردة 11 ألفًا و46 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد.

وأعلنت مديرية التموين بالدقهلية، أنّ هذا الموسم مبشر بالخير، ولإقبال المزارعين على توريد طن عن كل فدان كبير خلال هذا الموسم، بإشراف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية.

صليب: معدل توريد الأرز الشعير مبشر بكل خير

وقال المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب‏، لـ «الوطن» إن تم توريده حتى الآن لمواقع التسليم بلغ 11046 طن أرز، وهو معدل توريد مبشر بكل خير حيث أن توريد الأرز الشعير مستمر حتى 15 ديسمبر 2022 أي متبقي أكثر من شهرين في الموسم، حيث أننا نتوقع زيادة التوريد مع زيادة معدلات الحصاد وتبلغ المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام 318 ألف فدان في الدقهلية ومطلوب توريد طن واحد عن كل فدان.

الكميات الموردة من الأرز الشعير

وأضاف «صليب»، أن مواقع تخزين الأرز الشعير التابعة للبنك الزراعي المصري استقبلت 3592 طن أرز رفيع الحبة، و81 طن أرز عريض الحبة، بينما استقبلت مواقع الشركة القابعة للصناعات الغذائية «المضارب»، 6730 طن رفيع الحبة، و236 طن عريض الحبة، ومواقع الشركة المصرية للصوامع والتخزين استقبلت 405 أطنان رفيع الحبة، بإجمالي بلغ 11046 طنا.

ومن جانبه، قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، إن أسعار الأرز المورد بدرجة نظافة 94%؜ ودرجة رطوبة لا تزيد عن 14%؜، وذلك لنوعين من الأرز الأول رفيع الحبة، وقد تحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيها، وتقرر صرف حافز توريد يقدر بمبلغ 100 جنيه لكل طن.