«تنسيقية شباب الأحزاب» تستضيف وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

استضافت «تنسيقية شباب الأحزاب» وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، خلال زيارته إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد تقديم عرض كامل للوفد عن نشاط التنسيقية ولجانها المختلفة، ومعلومات عن دور أعضائها فى مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين، وعملها على عدد من ملفات العلاقات الخارجية والأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

من جهته، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن إعجابه بتجربة التنسيقية، ودورها فى الحياة السياسية المصرية، فيما قدم شباب التنسيقية عرضا لما تحقق في ملف تمكين الشباب في مصر بمساراته التشريعية والتنفيذية، وبرامج تدريب الشباب، بالإضافة لدعوة القيادة السياسية إلى الحوار الوطني، بما له مردود إيجابي علي عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والحقوقية.

دور ايجابي في الحياة السياسية

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم بالتعرف على تجربة شباب التنسيقية، والجهود المبذولة فى تقريب وجهات نظر شباب الأحزاب المشاركة فى تشكيلها، وما وصلوا إليه من تجارب خلال الفترة الماضية، ومردوده الإيجابي على الحياة السياسية والتنفيذية في مصر.

تبادل الرؤى حول وضع الاقتصاد العالمي

وناقش أعضاء الوفد مع شباب التنسيقية عددا من الرؤي المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، ومدى ما وصلت له العلاقات المصرية الأمريكية.

وحضر اللقاء من أعضاء التنسيقية، محمد عبد العزيز، وطارق الخولي، العضوين في مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة لكل من كريم كناني، وهدى رؤوف، وزكي القاضي، وأحمد يحيى.