التنسيقية في أسبوع: فوز 11 نائبا بانتخابات اللجان النوعية.. والمشاركة بيوم «المهندس المدني»

استعرض برنامج «التنسيقية في أسبوع» أبرز الأنشطة التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع الماضي، وجاء في مقدمتها فوز 11 نائبا من التنسيقية بمناصب في هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان، وانتهت الانتخابات بفوز 5 نواب من التنسيقية بمنصب وكالة اللجان، و6 نواب بمنصب أمناء سر اللجان النوعية.

نواب التنسيقية وكلاء لجان البرلمان

وأوضح الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على صفحة تليفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النائب نادر مصطفى فاز بوكالة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، فيما حصل النائب طارق الخولي على مقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وانتخبت لجنة حقوق الإنسان النائب محمد عبد العزيز وكيلا للجنة، واستمر النائب أحمد فتحي وكيلا للجنة التضامن الاجتماعي، وانتخبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مارثا محروس وكيلا للجنة.

أمناء سر اللجان النوعية

وانتخبت لجنة الإدارة المحلية النائب عمرو درويش أمينا للسر، وفاز النائب أحمد مقلد بأمانة سر لجنة الشؤون العربية، وانتخبت لجنة العلاقات الخارجية النائبة أميرة صابر أمينا للسر، وتولت مارسيل سمير مقعد أمانة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما حصلت النائبة رشا أبو شقراء على أمانة سر لجنة الشؤون الأفريقية، وفاز النائب محمد تيسير مطر بأمانة سر لجنة حقوق الإنسان.

انتخابات اللجان النوعية

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثالث عن فوز 8 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناصب في هيئة مكاتب اللجان، إذ فاز 4 من نواب التنسيقية بمناصب وكالة اللجان و4 نواب بمنصب أمناء سر اللجان النوعية.

وفازت النائبة سها سعيد، بمنصب وكيل لجنة الإعلام والثقافة، والنائب محمد السباعي وكيلا للجنة الزراعة والري، والنائب عمرو عزت وكيلا للجنة القوى العاملة والطاقة، والنائب محمد فريد بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، وانتخب النائب أكمل نجاتي أمينا للسر باللجنة الاقتصادية، والنائب محمد عمارة أمينا للسر بلجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمينا لسر لجنة الإعلام والثقافة، والنائبة سها زكي، أمينة سر لجنة القوى العاملة والطاقة.

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية، واستقبل السفير الألماني وفد التنسيقية، مشيدا بقوة العلاقات بين البلدين، وشارك في الاحتفال من التنسيقية بلال حبش نائب محافظ بني سويف.

الأحزاب والتغيرات المناخية

كما شارك وفد من التنسيقية في مبادرة حزب إرادة جيل «الأحزاب والتغيرات المناخية»، التي أوصت بتعزيز برامج وسياسيات الحماية البيئية للمجتمع الريفي وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية.

وشارك وفد من التنسيقية باحتفالات نقابة المهندسين في يوم تفوق المهندس المدني، وشهدت الاحتفالية تكريم أوائل خريجي أقسام الهندسة المدنية بالجامعات المصرية، تقديرا لدور المهندس في بناء الجمهورية الجديدة.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وهنأت قدامي المحاربين وأبطال المعركة البواسل بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.