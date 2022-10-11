«تعليم البحيرة» توفر مدرسة بديلة لتسكين طلاب «جلال قريطم» الإعدادية

أصدر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قرارًا بتسكين طلاب مدرسة جلال قريطم الإعدادية في مدرسة حوش عيسى الثانوية العسكرية بنين، خلال جولة تفقدية في نطاق حوش عيسى، مرجعًا السبب إلى قرار هيئة الأبنية التعليمية، التي أحالت مبنى مدرسة جلال قريطم الإعدادية إلى المنشآت الآيلة للسقوط.

تنفيذ مبادرة التشجير

وتفقد «الديب» مبنى الإدارة التعليمية، وأشرف على تنفيذ مبادرة التشجير، وتوزيع الأشجار المثمرة على المدارس تفعيلًا للمبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس فى الفترتين الصباحية والمسائية.

تكثيف المرور علي المدارس

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، مديرو الإدارات التعليمية بتكثيف مرورهم اليومى وجولاتهم الميدانية، لمتابعة مسار اليوم الدراسي أولًا بأول، والتحقق من الانضباط والاستقرار.

جوله بمدارس حوش عيسى

ومن جانبه، تفقد بكساوى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، مجموعة مدارس تابعة لإدارة رشيد التعليمية، وهي الشماسمة الإعدادية والبصيلى الابتدائية والزهراء الإعدادية، متابعًا شرح المعلمين ، وتجاوب الطلاب معهم، للوقوف على مدى تحصيلهم للمواد الدراسية، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم الحديثة.