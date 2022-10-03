«تعليم البحيرة» تنفي وقوف التلاميذ داخل المدرسة لنقص المقاعد

أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، حقيقة ما جرى تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صور لتلاميذ داخل مدرسة جميل عزيز، بقرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت، والتي يظهر فيه التلاميذ واقفون بسبب عدم وجود مقاعد، نافيًا صحة الواقعة:«الواقعة غير صحيحة»، مطالبًا بتحري الدقة في كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدلًا من إثارة البلبلة بين أولياء الأمور في بداية العام الدراسي الجديد، بحسب قوله.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، معلقين عليها بأن كثافة الفصل بلغت 80 تلميذًا، مطالبين بتوفير فصول إضافية لطلاب المدرسة وغيرها من مدارس مركز شبراخيت.

حملات رقابية على المدارس

وقال وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، إنّ مدارس محافظة البحيرة شهدت على مدار الأيام الماضية حملات رقابية مكثفة من قبل وكيل الوزارة ومديري الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنهم شددوا على الانتهاء من إصلاحات المدارس ونظافتها.

انتظام العملية التعليمية

وأضاف أنّ العملية التعليمية منتظمة لليوم الثالث داخل مدراس المحافظة دون أي معوقات أو عراقيل تعوق سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد مدارس المحافظة تجاوز الـ4150 مدرسة، انتظمت بها الدراسة بواقع مليون و632 ألف و500 طالب وطالبة.