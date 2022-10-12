تعرف على خطوات الاستعلام عن موقف دعوى من موقع وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل العديد من الخدمات التي سهلت على المواطنين والمحامين الوقت والمجهود والنقود وكانت ضمن خدماتها الإلكترونية في إطار منظومة الرقمنة الحديثة هو الاستعلام عن موقف دعوى ما، لذلك توضح «الوطن» في السطور التالية خطوات وطريقة الاستعلام عن موقف الدعوى.

يمكن الاستعلام عن دعوى جنائية أو مدنية

في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده منظومة القضاء والتي شملت العديد من الخدمات القانونية التي كان لها أثر كبير في تخفيف العبئ عن المواطنين إذ لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق فقط بدلاً من استغراقه لساعات للانتقال إلى المحكمة المعنية بمكتب الاستعلامات وعمل استعلام عن أي دعوى جنائية أو مدنية أونلاين ومتابعتها وغيرها من الإجراءات القانونية.

خطوات الاستعلام عن موقف الدعوى

استعلام عن دعوى تخفيفًا على المواطنين والمحامين أيضًا طرحت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني خدمة ” استعلام عن دعوى إلكترونيًا ” والتي تمكنك من الاستعلام عن دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الاستعلامات في المحكمة، تعرف على أهم خطوات الاستعلام عن دعوى أو قضية إلكترونيًا.

يجب على طالب الخدمة فتح محرك البحث العالمي "جوجل" ثم البحث عن موقع وزارة العدل والدخول على الصفحة الرسمية واختيار الاستعلام عن موقف دعوى من بين الخيارات العديدة التي ستظهر أمامك ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهى أن تقوم بتحديد درجة المحكمة، كي تتمكن من اختيار المحكمة التابع لها الدعوى الخاصة ثم تحديد نوع الدعوى والسنة ورقم الدعوى وعقب الانتهاء من البيانات اضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك كافة البيانات المتعلقة بالدعوى.