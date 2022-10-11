وحدة الصم بالأسقفية تحتفل ببداية العام الدراسي الجديد في مصر القديمة

احتفلت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر القديمة ببداية العام الدراسي الجديد، واستقبلت الأطفال من الصم وضعاف السمع بالمرحلة الابتدائية، وحرصت ماري إسحق مديرة الوحدة على متابعة اليوم الدراسي.

الاندماج في المجتمع

وقالت ماري إسحق مدير وحدة تعليم الصم إنَّ الوحدة تهتم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة ولغة الإشارة لمساعدتهم على الاندماج مع المجتمع الخارجي بسهولة ويشمل المنهج جميع المواد الدراسية بالمدارس الحكومية، كما يشمل حصص تخاطب وورش مهنية وفنية وألعاب.

وأضافت: «تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات».

نشأة الوحدة

وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.