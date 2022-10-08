افتتاح العام الدراسي وتخريج دفعة جديدة بإكليريكية الإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم السبت، حفل افتتاح العام الدراسي 2022-2023 وتكريم خريجي دفعة جديدة من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

البابا تواضروس يكرم خريجي الكلية الإكليريكية

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أندراوس متى، وكيل الكلية، وضح فيها رؤية وهدف الكلية والعمل على منظومة التطوير الجديدة من حيث تشكيل الأقسام الرئيسية والمناهج والمحاضرين وأسلوب التعليم الحديث وطرق الامتحان المتطورة.

ألقي البابا كلمة شكر فيها القمص أبرآم بشوندي، وكيل الكلية السابق، على الفترة التي قاد فيها الكلية، وتحدث قداسته من رسالة القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس «وَمَا سَمِعْتَهُ مِنِّي بِشُهُودٍ كَثِيرِينَ، أَوْدِعْهُ أُنَاسًا أُمَنَاءَ، يَكُونُونَ أَكْفَاءً أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِينَ أَيْضًا، فَاشْتَرِكْ أَنْتَ فِي احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيٍّ صَالِحٍ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.لَيْسَ أَحَدٌ وَهُوَ يَتَجَنَّدُ يَرْتَبِكُ بِأَعْمَالِ الْحَيَاةِ لِكَيْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُجَاهِدُ، لاَ يُكَلَّلُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ قَانُونِيًّا. يَجِبُ أَنَّ الْحَرَّاثَ الَّذِي يَتْعَبُ، يَشْتَرِكُ هُوَ أَوَّلًا فِي الأَثْمَارِ.افْهَمْ مَا أَقُولُ. فَلْيُعْطِكَ الرَّبُّ فَهْمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ» (٢ تي٢ : ٢- ٧) عن العلاقة التفاعلية بين المدرس والدارس والجهد والتعب الذي يحتاجه الدارس مستشهدًا بالشهداء الذين سفكوا دماءهم من أجل سلامة واستقامة التعليم وبعدها كرم قداسته خريجي دفعة 2022 وسلمهم شهادات التخرج وألقى الخريجون التعهد الخاص بهم.

بحضور عدد من كهنة الإيباراشية

حضر الحفل صاحبا النيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وحضر أيضًا القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.