«الجامعات»: ملتزمون بخطة العام الدراسي.. وامتحانات الميدتيرم في موعدها

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب التأكيد على أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول في مواعيدها وفقا للجَداول الدراسية التي وضعتها الكليات ولا تغيير في مواعيدها.

انتظام الدراسة

وأضاف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدراسة انتظمت بالكليات والأقسام ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي التي منها مواعيد امتحانات الميدتيرم المقرر عقدها في مواعيدها المحددة من قبل مجالس الكليات نهاية شهر نوفمبر ومطلع ديسمبر مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

عباده سرحان: امتحانات الميدتيرم في مواعيدها المحددة

ومن جانبه أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الميدتيرم في مواعيدها المحددة وأنها ستكون وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها ومنصوص عليها من قبل الأعلى للجامعات مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنها ستكون في مواعيدها السنوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لافتا إلى أنها ستجري إلكترونية في الجامعة لمختلف الدفعات مع التشديد والالتزام بالخريطة الزمنية التي للعام الدراسي الجاري.