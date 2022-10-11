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رئيس الإمارات: ضاعفنا حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار

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رؤى ممدوح
01:36 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

قال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، خلال لقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، إنّ بلاده ضاعفت حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

لقاء ثنائي بين بوتين ومحمد بن زايد

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ قرارات منظمة (أوبك+) تهدف لنشر الاستقرار في أسواق الطاقة، لافتاً إلى أنّ (أوبك+) تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، متابعًا أنَّ الإمارات لها دور كبير في المنطقة.

وذكرت وكالة «وام» الإماراتية إن بوتين و بن زايد سيناقشان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنَّ الرئيسين سيلتقيان على انفراد في مدينة سانت بطرسبرج، مسقط رأس الرئيس الروسي، دون إعطاء المزيد من المعلومات.

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