«بوتين»: ضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير وعليهم توقع المزيد

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي في أعقاب القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من الهجمات والقصف

وقال بوتين إنّ موسكو وجهت ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية مؤكداً أنّ رد روسيا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية، متهماً أوكرانيا بتعمد الممارسات الإرهابية، وتابع: «أوكرانيا تنفذ هجمات إرهابية عدة وأعمالا تخريبية ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية».

محاولة تفجير خط أنابيب تركي

ووجه «بوتين»، أصابع الاتهام إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف جسر القرم، كما اتهمها أيضاً بمحاولة تفجير خط أنابيب تركي، لافتاً إلى أنّ أوكرانيا استهدفت محطة الطاقة النووية في كورسك، وأشار إلى أنّ قواته ضربت بصواريخ طويلة المدى منشآت عسكرية واتصالات وطاقة في أوكرانيا، لافتاً إلى أنّ ضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير، وأضاف: «من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد».

وتطرق «بوتين»، للحديث عن حادثة تسرب غاز نورد ستريم والتي وقعت في بحر البلطيق قبل نحو أسبوعين، حيث اتهم الغرب بمنع روسيا من التحقيق بالحادثة.