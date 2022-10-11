رئيس «صحة النواب»: نعمل على إصدار قانون متوازن يحفظ حقوق المرضى والأطباء

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليا على مراجعة الصياغات القانونية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن المسؤولية الطبية.

وقال «حاتم»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن اللجنة اتخذت قرارا بضم مشروعات القوانين وعددها 3 مشروعات في مشروع قانون واحد، ومراجعة الصياغة حتى تتمكن اللجنة من البدء في مناقشة المواد، تمهيدا للمناقشة المقررة في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالي.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وشدد على أن مشروع قانون المسؤولية الطبية حال صدوره سينظم العلاقة بين المرضي والأطباء والمنشآت الصحية، لافتا إلى أن اللجنة دعت في اجتماع سابق، النقابات الطبية لإبداء رأيها في مشروع القانون، وقال «حاتم»: «هدفنا إصدار تشريع قانوني متوازن يحفظ الحقوق لكلا من متلقي الخدمة والأطباء»، موضحًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب سوف تعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الهامة والمقدمة من النواب.

مجلس نقابة الأطباء

ويشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا يوم 3 من الشهر الجاري، استمعت فيه إلى عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء الذين طالبوا بضرورة إلغاء الحبس في قانون المسؤولية الطبية، والاكتفاء بالتعويض أو الفرامة المالية.