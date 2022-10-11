«مياه أسيوط»: نستهدف تركيب 230 ألف وصلة منزلية ضمن حياة كريمة

تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الإجراءات التنفيذية لأعمال التطوير من إحلال وتجديد محطات مياه وانشاء وتوسعات جديدة ودق آبار وتركيب وحدات معالجة الحديد والمنجنيز، وغرف محابس وعدد 230 ألف وصلة منزلية وإحلال وتجديد خطوط مياه، ومد وتدعيم شبكات صرف صحي بتكلفة اجمالية 2.7 مليار جنيها ضمن مبادرة حياة كريمة.

أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة

وبحسب بيان شركة المياه أن اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه اسيوط، التقي بالعميد أيمن محمد الأباصيري استشاري الشركة القابضة، والسادة أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة المشكلة لمتابعة العمل على أرض الواقع بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة الوضع الحالي مع الجهات التنفيذية، والتنسيق لعمل اللازم بشأن انجاز الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للجدول الزمني المعمول به.

استعدادات فصل الشتاء

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار بـ470 معدة مجهزة وفريق طواريء مجهز علي اعلي مستوي لمواجهة الطواريء والازمات، وتطهير وصيانة جميع بالوعات الصرف التي تستقبل مياه الأمطار، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.