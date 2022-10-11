«القومي للمرأة» يُنظم «جلسات الدوار» في كفر الشيخ للتوعية بالقضية السكانية

نظم المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ بقرى حياة كريمة بمطوبس عدد من «جلسات الدوار»، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ عدد من «جلسات الدوار» بقري «عزبة عمرو، والجزيرة الخضراء» بمركز مطوبس، بمشاركة مديرية الأوقاف، وعضوات المجلس فريدة المزين، مقرر مناوب، والدكتورة ماجدة عمر، وعفاف الجمل، مشيرة إلى أن الفرع بصدد تنفيذ عدد آخر من «جلسات الدوار» بقرى مطوبس.

وأضافت «شاكر»، أن الجلسات استهدفت السيدات بالقري، وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى، لافتة أن برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار» يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.