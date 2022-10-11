محافظ كفر الشيخ: هناك حالة حراك علمي وفكري بشأن المشروعات الخضراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك حالة حراك علمي وفكري بشأن مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تنوعت بين تدوير المخلفات، والحصول علي طاقة نظيفة، واستزراع سمكي مكثف صديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا، وكذلك تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.

جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها المحافظ ضمن فعاليات مؤتمر عرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية في مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام بقاعة المركز الثقافي بطنطا.

اختيار 6 مشروعات في كفر الشيخ

وأضاف المحافظ، أنه تم اختيار 6 مشروعات ناجزة في كفر الشيخ، بعضها بشأن الطاقة البسيطة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات نُفذت بالفعل في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، كما تم إيجاد العديد من الفصول في التعليم الفني نظراً للحاجة إلى فنيين في هذا المجال.

وأكد «نورالدين»، أن المحافظة تنتج 42% من الإنتاج السمكي بعيداً عن بركة غليون، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي، وتعتمد التجربة على استخدام الطاقة الخضراء، وذلك من بين 6 مشاريع تم تقديمها ضمن المبادرة، وهذا يتم باستخدام العلم وطاقة الشباب والبيئة المحيطة.

مشروعات حماية البيئة

واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في المؤتمر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والمتخصصين في مجال البيئة.

ويتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاثة عن دورها في حماية البيئة، وعرض فيديو لفكرة المسابقة، إضافة لكلمات لمحافظي كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وعروض للمسؤولين عن المبادرة في المحافظات الثلاث عن المشروعات الفائزة، وتكريم أصحاب 18 مشروعاً من بينهم 6 مشاريع بكفر الشيخ.