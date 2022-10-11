انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان دون وقوع إصابات بالإسكندرية

انهار عقار قديم غير مأهول بالسكان غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، بينما تسبب في غلق الشارع ومنع حرمة الطريق في نطاق شارع ابن عفيفي في حي الجمرك.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا بسقوط أجزاء من العقار رقم 12 من شارع ابن العفيفي في نطاق حي الجمرك.

وانتقلت وحدة التدخل السريع بنطاق حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس الحي، للوقوف على وضع العقار المنهار، إذ تبين أنه عقار غير مأهول بالسكان ما تبعه إزالة، وفتح الطريق بشارع ابن العفيفي متفرع من شارع أبو وردة بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية.

سقوط شجرة ضخمة بمحرم بك بالإسكندرية

في سياق آخر، قالت عزة سعد رئيس حي وسط بالإسكندرية، إن شجرة ضخمة سقطت نتيجة العوامل الجوية بشارع جرين بمحرم بك وتم إزالتها وإعادة فتح الشارع، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في حادث سقوط شجرة ضخمة بشارع جرين أمام مدرسة أبو العز الحريري بمحرم بك، نتيجة العوامل العوامل الجوية الحالية.

وأوضحت «سعد»، أن وقوع الشجرة تسبب في إعاقة حركة المرور، وقامت فرقة الأشجار بإدارة الحدائق المركزية بتقطيع الشجرة لتسهيل عملية رفعها، وإعادة فتح الشارع للمارة.