تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الحلقة 100 وموعد العرض

منذ بدء عرض الجزء الرابع من مسلسل عثمان، يتصدر العمل التاريخي قائمة البحث عبر محرك جوجل، ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض الحلقة 100 والقنوات الناقلة لها.

وفي السطور التالية، نعرض القنوات الناقلة لمسلسل عثمان:

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

من المقرر عرض الحلقة 100 من الموسم الرابع من مسلسل عثمان على قناة ATV التركية، غدا الأربعاء.

ومن المقرر عرض الحلقة أسبوعيا في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ATV

التردد على نايل سات: 10796

التردد على عرب سات: 12692

وكشف الإعلان الأول والثاني من الحلقة 100 لمسلسل قيامة عثمان، العديد من الأحداث، إذ شهد الإعلان الترويجي دخول المؤسس عثمان وجيشه في صراع من أجل استكمال فتح قلعة يني شهير، واستشهاد عدد كبير من جنوده.

يذكر أن مسلسل عثمان واحدًا من أشهر المسلسلات التركية التاريخية، وحققت الأجزاء الأولى منه رواجا واسعا وحصد مشاهدات كبيرة منذ عرض الموسم الأول منه، وامتلأ بالأحداث المتتالية الشيقة التي صارع فيها عثمان لتأسيس وتوسعة الدولة العثمانية، وخاض حربا ضد المغول وكانت هناك مؤامرات عديدة تحاك ضده.

مسلسل عثمان من بطولة بوراك أوزجيفيت، أوزجي تورير، يلديز شاغري أتيكسوي، من الموسم الماضي، وانضم كلا من نويان أوزير، كان يالتشين، دنيز حمزة أوغلو، كان بويوكالتاي، إيبيك كارابينار، ميراي أكاي، نهاد ألتينكايا، هاكان يلماز في الجزء الرابع الذي يتم عرض حاليا.