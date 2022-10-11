الأسهم العالمية تتجه إلى أدنى مستوياتها في عامين

تراجعت الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين اليوم الثلاثاء، مع ثقل المعنويات بسبب القلق بشأن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، وتصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، وتكثيف الصين إجراءات الخاصة بفيروس كورنا.

وكان هناك بعض الراحة لسوق السندات البريطاني المتعثر، بعد أن قال بنك إنجلترا إنَّه سيبدأ في شراء الديون المرتبطة بالتضخم.

الأسهم الأوروبية تتراجع على نطاق واسع

وتراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع، وانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2٪ إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2020، مع تعرض شركات صناعة الرقائق وأسهم التكنولوجيا الصينية للهزيمة من قيود الصادرات الأمريكية التي تهدف إلى الإضرار بتطوير التكنولوجيا الصينية.

افتتاح وول ستريت على انخفاض

وتشير العقود الآجلة لـ وول ستريت إلى الافتتاح على انخفاض، وفقًا للتداول في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وانخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI بنسبة 0.5%، متجهًا نحو أدنى مستوياته في عامين تقريبًا التي سجلها الأسبوع الماضي.

وقال هولجر شميدنج كبير الاقتصاديين في بيرنبرج، نحن نتجه نحو انكماش اقتصادي خطير والبنوك المركزية تشدد سياستها وهو مزيج سيء للأسواق، ربما لا يزال الشهرين المقبلين أشد سوء.

أسهم الأسواق الناشئة

وسجلت أسهم الأسواق الناشئة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، وهي في طريقها لتعثر ما يقرب من 30% منذ بداية العام حتى الآن، وهو أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما أدى إلى تفاقم مخاوف النمو العالمي، والأخبار الواردة من الصين بأن شنغهاي ومدن صينية كبيرة أخرى قد كثفت من اختبارات COVID-19 مع زيادة الإصابات، مع قيام بعض السلطات المحلية بإغلاق المدارس وأماكن الترفيه والمواقع السياحية على عجل.