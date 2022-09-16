تراجع الأسهم الأمريكية.. وبايدن يدعو للاهتمام بالاستثمار

شهدت العالم، عدة أحداث اقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها الانخفاض الذي ضرب سوق «الأسهم الأمريكية» في «بورصة نيويورك»، فيما تراجع «الإسترليني» مقابل «الدولار» الأمريكي، بنسبة 0.59%

تراجعت مؤشرات سوق «الأسهم الأمريكية»، أمس الخميس، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع «ستاندرد أند بورز 500» بـ 44.66 نقطة

وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 44.66 نقطة «1.13%» ليسجل 3901.35 نقطة، كما شهد «داو جونز الصناعي»، تراجعا بـ 173.27 نقطة إلى 0.56% ليحقق عند إغلاق التداول 30961.82 نقطة.

وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 167.32 نقطة«1.43%» ليسجل 11552.36 نقطة.

من جانبه، حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإدارة الأمريكية، على إيلاء الاهتمام لصفقات الاستثمار الواردة التي تنطوي على تقنيات مهمة مثل:«أشباه الموصلات»، كجزء من جهود «واشنطن» المستمرة لمواجهة تهديدات «بكين» الأمنية.

وأصدر بايدن، أمرا تنفيذيا يهدف لتعزيز التدقيق في الصفقات التي تشارك فيها الشركات الأجنبية في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل: «الذكاء الاصطناعي-الحوسبة الكمومية-التكنولوجيا الحيوية»،

«واشنطن» ستفرض مزيدا من القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية الصينية

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، رئيسة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، جانيت يلين، إن الأمر سيزيد من تركيز حكومة بلادها على حماية الأمن القومي مع الحفاظ على سياسة استثمار مفتوحة، مشيرة إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة والحماية من التهديدات الخارجية يعزز الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن «واشنطن» ستفرض مزيدا من القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية الصينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تراجع الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.59%

من جانبه، تراجع الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 0.59% ليتداول عند 1.1474 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني، أمام العملة الأوروبية الموحدة «يورو»، بنسبة 0.74%، ليسجل 1.1476 يورو.

بدورها، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، وشهد أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي، صعودا بنسبة 12% في بعض لحظات التداول، كما ارتفع سعر الغاز البريطاني، بنسبة 1.7 % خلال تعاملات اليوم.

وصعد سعر العقود الهولندية القياسية للغاز بنسبة 3.3 % إلى 225 يورو لكل ميجاوات/ساعة. وجاء الارتفاع في وقت يقيم المتعاملون، فاعلية الخطوات الأوروبية لاحتواء أزمة الطاقة، ومدى كفايتها لمنع اللجوء إلى تطبيق الحصص في استهلاك الغاز أو قطع الكهرباء خلال الشتاء

بدوره، حذر «البنك الدولي»، من أن المصارف المركزية الرائدة تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود مدمر في عام 2023، إذا تم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية خلال الأشهر المقبلة وضغطوا على الأسواق المالية.

«البنك الدولي» يحث الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة

ودعا «البنك الدولي»، السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد، عن المقرض الدولي، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وحث «البنك الدولي»، الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة، وذلك تجنبا لانفجار التضخم.

مالباس: زيادة الاستثمار من شأنها تحسين الإنتاجية

من جانبه، قال رئيس «البنك الدولي»، ديفيد مالباس، إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع، مشيرا إلى أن المزيد من الدول بدأت بالفعل في الانهيار، داعيا إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الإنتاج وتخفيف الضغط التضخمي، بدلا من التركيز على كبح الإنفاق.

وأشا مالباس، إلى أن زيادة الاستثمار من شأنها تحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، الحاسمان للنمو والحد من الفقر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

عربيا، وقع المغرب، ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا«سيدياو»، أمس الخميس في العاصمة «الرباط»، مذكرة تفاهم، لأجل المضي قدما في إقامة أنبوب الغاز «نيجيريا - المغرب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسيمتد مشروع أنبوب الغاز «نيجيريا-المغرب» على طول ساحل غربي إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر عدة دول إفريقية من بينها: «بنين-توغو-غانا-ساحل العاج-ليبيريا-سيراليون-غينيا-غينيا بيساو-جامبيا-السنغال-موريتانيا» وصولا إلى المغرب، فيما سيتم ربطه بأنبوب الغاز «المغاربي الأوروبي» وشبكة الغاز الأوروبية.