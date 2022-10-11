لافروف: استبعاد روسيا من التحقيقات في حادث «نورد ستريم» ازدواج للمعايير

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشاركة الولايات المتحدة في تحقيقات حادث خط «نورد ستريم»، معتبرا في تصريحات صحفية، نقلتها قناة «العربية»، اليوم الثلاثاء، أن «استثناء روسيا من المشاركة في التحقيقات، والسماح بمشاركة الولايات المتحدة، يعتبر ازدواجا في المعايير».

وبدأت التحقيقات في الحادث، فور اكتشاف عدد من التسريبات في خطي نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، نورد ستريم 1 و2، في نهاية سبتمبر الماضي، ما أثار مخاوف أوروبية من تعرض البنية التحتية لنقل الغاز لعمليات تخريب، فيما تبادلت روسيا والغرب الاتهامات حول التورط في تخريب الخط لأغراض سياسية.