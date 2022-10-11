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لافروف: استبعاد روسيا من التحقيقات في حادث «نورد ستريم» ازدواج للمعايير

كتب:

رؤى ممدوح
03:03 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشاركة الولايات المتحدة في تحقيقات حادث خط «نورد ستريم»، معتبرا في تصريحات صحفية، نقلتها قناة «العربية»، اليوم الثلاثاء، أن «استثناء روسيا من المشاركة في التحقيقات، والسماح بمشاركة الولايات المتحدة، يعتبر ازدواجا في المعايير».

وبدأت التحقيقات في الحادث، فور اكتشاف عدد من التسريبات في خطي نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، نورد ستريم 1 و2، في نهاية سبتمبر الماضي، ما أثار مخاوف أوروبية من تعرض البنية التحتية لنقل الغاز لعمليات تخريب، فيما تبادلت روسيا والغرب الاتهامات حول التورط في تخريب الخط لأغراض سياسية.

 

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