العثور على جثة سيدة في رشاح بالقليوبية.. وتكثيف الجهود لكشف اللغز

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بمصرف بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز، وجرى نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في رشاح

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز. تحديد هوية المجني عليها

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية المجني عليها وتدعى «ن. ا» 37 سنة ومقيمة بمنطقة عزبة رشوان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، متزوجة ولديها طفلين، وتبين اختفائها منذ أسبوع.

وكشفت التحريات أن المجني عليها مُبلغ باختفائها منذ أسبوع بمعرفة زوجها وأسرتها، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.