غدا.. غلق باب تقدم المضارب بطلبات الاشتراك في توريد الأرز

تنتهي غدا الخميس 13 أكتوبر، مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمضارب ومواقع التخزين الراغبة في التقدم بطلب لمديرية التموين التابعين لها الاشتراك في منظومة توريد الأرز، بناء على الآليات والضوابط التي حددتها الوزارة لتوريد الأرز للمضارب.

المشاركة في توريد الأرز.. موعد بدء المهلة وانتهائها

وفتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الباب لمشاركة مضارب القطاع الخاص، بداية من يوم الاثنين الماضي 10 أكتوبر، والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022، معلنة عن 9 ضوابط إلزامية لقبول مشاركتهم.

ضوابط مشاركة المضارب في موسم توريد الأرز 2022

1- التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير.

2- فتح باب التقديم من 10-10-2022 وحتي يوم الخميس الموافق 13-10-2022.

3- تقديم صورة السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها.

4- تحديد الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.

5-تعليق لافتة على كل مضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022.

6- التأكيد على التزام المضرب بأسعار توريد الأرز المعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة و8850 لطن الأرز عريض الحبة.

7- محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام.

8- يجوز للمضرب استخدام حتى (50%) من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

9- في حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.