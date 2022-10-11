انطلاق حملة «شجرة مثمرة لكل منزل» ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» في رأس غارب
كتب:
محمود البدوي
03:38 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
مبادرة « شجرة مثمرة لكل منزل»
انطلقت حملة «شجرة مثمرة لكل منزل» في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، والمنبثقة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر»، بهدف الاهتمام بالأشجار المثمرة والحث على زراعتها في القرى والمدن.
تطبيق مبادرة «شجرة مثمرة لكل منزل»
وقال إبراهيم يوسف مدير الإعلام بجهاز شؤون البيئة في محافظة البحر الأحمر، إنَّه سيتمّ تطبيق مبادرة شجرة مثمرة لكل منزل في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر، موضحًا «نختار من كل مدينة من مدن البحر الأحمر قرية تطبق فيها المبادرة ونوزع فيها أشجار مثمرة»، مؤكّدًا أنَّ مدينة رأس غارب كانت لها السبق في انطلاق المبادرة، وفق تقريرتليفزيوني استعرضته شاشة «إكسترا نيوز».