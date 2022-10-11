توجيه مهم من «التعليم» بشأن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وجّهت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات، وتوجيه المدارس بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

فئات معفاة من المصروفات دون عمل بحث اجتماعي

وذكرت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، أنّه بالنسبة للحماية الاجتماعية للطلاب، يتم الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية بهذا الشأن، والتي تنص علي ما يلي.

- فئات معفاة دون عمل بحث اجتماعي: وهم المدرجون ضمن برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، من خلال تقديم صورة كارت الفيزا بعد الاطلاع على أصل الكارت أو أصل الإفادة، وصورة لبطاقة ولي الأمر المستحق لبرنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، بعد الاطلاع على الأصل «مسؤولية التضامن الاجتماعي».

- فئات معفاة ببحث اجتماعي بعد تقديم ما يفيد كالتالي:-

* المرأة المعيلة بعد تقديم حكم ولاية تعليمية وسبب ذلك (مطلقة - وفاة الأب- غياب الأب- وحكم النفقة).

* الطلاب يتامى الأب.

* أبناء الاباء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

* أبناء الأباء المفرج عنهم من السجون حديثاً.

الفئات المعفاة من المصروفات بشرط عمل بحث اجتماعي

- غير القادرين، بتقديم ما يفيد بأنّه غير مؤمّن عليه بالتأمينات الاجتماعية وليس لديه أي حيازة زراعية، على أن يتم عمل البحث، ثم تجميعها في كشف مجمع واعتماده من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها المدرسة من خلال الأخصائي الاجتماعي.

وبالنسبة لـ المصروفات التي تم سدادها قبل تحديث المنظومة الإلكترونية، أوضحت المديريات التعليمية، أنّه بالنسبة للطالب الذي سدد الرسوم بالبريد وتم إعفاءه قبل تحديث منظومة البريد الإلكترونية يتم قبول إيصال السداد مع أخذ أقرار على ولي أمر الطالب، بأنّه حالة عدم استحقاقه للإعفاء وفقا أي من البنود، ومطالبته باستكمال سداد المصروفات.