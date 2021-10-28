«التعليم» تصدر تعليمات مشددة للمدارس بشأن الفئات المعفاة من المصروفات

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبيهها على جميع المدارس بشأن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنها حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.

3 قرارات مهمة بشأن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وترصد «الوطن» في السطور التالية 3 قرارات مهمة في مستند رسمي بشأن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية:

- أولاً: قيام مديري المدريات والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بكل أنواع المدارس الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والإعفاءات المقررة للطلاب والواردة بالمادة الثانية، وكذا الاستثناءات الواردة بالمادتين الرابعة والخامسة وبالنسبة للأرامل والأمهات والآباء والأبناء.

- ثانياً: قيام مديري المدارس بكل أنواعها بتنفيذ الإعفاءات الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020.

- ثالثاً: قيام مديري المديريات والإدارات التعلينية بموافاة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببيانات المدارس التي تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الواردة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020.

تعليمات مشددة من «التعليم» بشأن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه تم التنبيه بإعفاء أبناء وأسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية، مشددة على ضرورة تنفيذ الإعفاءات الواردة بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 119 الصادر بتاريخ 23 أغسطس الماضي بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شدد على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم الفصول المدرسية وإلزام الطلاب والمعلمين وقياس درجة حراراتهم، مشيراً إلى أنه تم دمج امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي.