تعرف على الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية قبل بدء الدراسة

يبحث الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عن المصروفات الدراسية بالتزامن مع اقتراب فتح المدارس وعودة الدراسة، وترصد «الوطن» في التقرير التالي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية والبالغ عددهم 10 فئات، وجاء على رأسهم الطلاب الأيتام ثم أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائلة.

الإعفاءات شملت أبناء شهداء 25 يناير

بينما احتلت المرتبة الثالثة فئة أبناء شهداء ثورة 25 يناير يليهم في المرتبة الرابعة أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك، وجاء في المرتبة الخامسة طلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبورمادة في محافظة البحر الأحمر، وكذلك مدارس شمال سيناء.

أما المرتبة السادسة فشملت الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وسابعا أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت.

وجاء في المرتبة التاسعة طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للأطفال، والمدارس الصديقة للفتيات، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس، وأخيرا أبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الفئات المعفاة من المصروفات في العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

بدء الدراسة في 9 أكتوبر بالمدارس

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر على أن ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 16/6/2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه طبقا للخريطة الزمنية المحددة لموعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.