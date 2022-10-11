«إكسترا نيوز» تستعرض أكبر مبادرة مصرية لتنظيف نهر النيل في 16 محافظة

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا عن انطلاق أكبر مبادرة مصرية لتنظيف نهر النيل في 16 محافظة، للحفاظ على شريان الحياة، إذ جاء في التقرير أنّ المباردة تم تسجيلها في موسعة جينيس العالمية، وتنفذ في 16 محافظة مطلة على نهر النيل.

المبادرة تنفذ تحت رعاية رئاسة «كوب 27»

وأوضح التقرير أنّ المبادرة تنفذ تحت رعاية رئاسة قمة المؤتمر العالمي للمناخ «كوب 27»، وتهدف لدفع مؤسسات المجتمع المدني والشباب لحماية نهر النيل، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قمة المناخ المرتقب عقدها في مدينة شرم الشيخ

وتتجه الأنظار نحو القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من دول العالم كافة، وتُعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، إذ يفصلنا فقط عن انطلاقها 25 يوما، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.