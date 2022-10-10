راديو باكستان: منح «شهباز شريف» منصب نائب رئيس مؤتمر المناخ في مصر

أعلن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة «COP-27» عن منح منصب نائب رئيس المؤتمر، لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث تتولى مصر التي تستضيف المؤتمر رئاسته، وفق ما نقله موقع راديو باكستان، قبل قليل.

وحصلت باكستان على هذا التميز العالمي - وفق الراديو- من بين 195 عضوا في الأمم المتحدة، وذكر الموقع أن مصر دعت رئيس الوزراء شهباز شريف للمشاركة في رئاسة مؤتمر شرم الشيخ.

رئاسة مشتركة للمائدة المستديرة بين مصر والنرويج وباكستان

وسيترأس رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس وزراء النرويج والرئيس المصري مؤتمر المائدة المستديرة بشكل مشترك.

ويبدأ اجتماع COP-27 بشرم الشيخ في مصر اعتبارًا من السادس من الشهر المقبل، وسيحضره قادة العالم ورؤساء الحكومات وممثلو مراكز الفكر والمؤسسات المالية الدولية.

شهباز شريف صوت في مواجهة التغيرات المناخية

وتم تكليف شهباز شريف بمنصب نائب رئيس المؤتمر كونه صوتًا مؤثرًا في قضية تغير المناخ في أعقاب الفيضانات الأخيرة، حيث أثار رئيس الوزراء بقوة قضية تغير المناخ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وواجهت باكتسان خلال الفترة الماضية واحدة من أسوأ الفيضانات في تاريخ البلاد، والتي طال أثرها أكثر من 33 مليون مواطن، وهي الفيضانات التي تكشف خطورة ما وصل إليه الوضع في العالم من جراء التغيرات المناخية، ولهذا يكتسب مؤتمر شرم الشيخ للمناخ أهمية كبيرة.