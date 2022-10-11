تفاصيل مؤتمر الدراسات العليا ببنها.. يناقش المناخ والاستثمار

أعلنت جامعة بنها عقد مؤتمرها السنوي الأول للدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والذي من المقرر أن يكون المتحدث الرئيسي للمؤتمر في جلسة قمة المناخ والاستثمار وفرص العمل في المحافظات المصرية

رابط تفاصيل مؤتمر الدراسات العليا الاول بجامعة بنها

وأعلنت الجامعة في بيان لها علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ووفق تصريحات الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث انه جري تخصيص رابط علي شبكة الإنترنت لتفاصيل المؤتمر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــــــا

يضم موعد المؤتمر وطريقة الاشتراك فيه وكيفية دفع رسوم الاشتراك والأهداف والمحاور الخاصة بالمؤتمر

أهداف مؤتمر الدراسات العليا الأول بجامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون البحوث والدراسات العليا أن أهداف المؤتمر تتمثل في :

بناء قدرات طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين في مجال العلوم الإنسانية.

طرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ترسيخ مبدأ التعاون بين طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين والأكاديميين.

بناء جسر تعاون بين مختلف الباحثين في إطار لقاء علمي منفتح

محاور مؤتمر الدراسات العليا الأول بجامعة بنها

أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها، في بيان له، إلى أن محاور المؤتمر تتمثل في :

النقاط التى يمكن معالجتها بحثيا

محور العلوم التجارية والاقتصادية:

التجارة الإلكترونية والغش التجاري.

اقتصاديات الطاقة الخضراء.

التعامل بعقود المشتقات الحديثة في بورصة الأوراق المالية.

الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنوك المركزية.

المخاطر والأزمات المالية والمصرفية.

دور الإحصاء في اتخاذ القرارات.

الابتكار ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والمناطق اللوجستية.

التحول الرقمي والشمول المالي.

القيمة المضافة للخدمات التعليمية والجامعية

أزمات الغذاء المحلية والإقليمية والعالمية وآليات حلها.

العناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية.

الاستدامة المالية للجامعات وتسويق خدماتها.

محور العلوم القانونية:

المسئولية القانونية ومخاطر التعامل بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

التحكيم وفض المنازعات.

القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضية.

دور القانون في التعامل مع الأوبئة والفيروسات.

الأخلاق والقانون والأمن السيبرانى.

قضايا الأسرة المعاصرة والأحوال الشخصية.

الدليل الإلكتروني ودوره في الإثبات الجنائي والمدني.

محور العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية:

تطوير المناهج وفق رؤية مصر 2030م.

استراتيجيات التعليم والتعلم.

التنظيم الذاتي للتعلم والتعلم الاستراتيجى.

تطوير برامج الطفولة المبكرة.

مهارات التفكير والثورة الصناعية الرابعة.

الوقاية من تعاطي المخدرات ومكافحة التنمر ومواجهة الامية.

النظريات الحديثة في القياس والذكاء

تشخيص وعلاج ارتفاع ظاهرة الطلاق.

تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع.

نظم التعلم والإدارة والتربية الدولية.

نظم ومعاييرالجودة والاعتماد.

محور الدراسات الأدبية واللغوية

التاريخ المعاصر

التاريخ الإسلامي

التاريخ الفرعونى

الجغرافيا الطبيعية

آداب اللغة العربية

آداب اللغة الفرنسية

آداب اللغة الإنجليزية

آداب اللغة الألمانية

محور دور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية:

الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية.

الميتافرس والعلوم الإنسانية.

وسائل التواصل الاجتماعي.

المنصات التعليمية ونظم ادارة التعلم.

التعلم الافتراضي والواقع المعزز.

المواطنة الرقمية في التعليم.

التحول الرقمي للجامعات.

محور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة:

رعاية الموهوبين والمتفوقين.

الدمج الشامل لذوي الإعاقة.

تشخيص وعلاج صعوبات التعلم.

جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بعد كورونا.

اضطرابات التواصل وعلاجها.

التوجهات الحديثة لعلاج التوحد ( الاوتيزم ).

محور علوم التربية الرياضية:

الترويح الرياضى.

الإصابات الرياضية والتأهيل البدنى.

فسيولوجيا الرياضة والأداء البدنى.

التسويق الرياضى.

الاتجاهات الحديثة في التدريب الرياضى.

التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تدريس التربية الرياضية.

المتغيرات البدنية والنفسية وعلاقتها بعلوم الرياضة وممارستها.

محور التصنيفات الدولية للجامعات والمؤسسات الاكاديمية:

تاثير النشر العلمي الدولي على تصنيف الجامعه.

السمعه الاكاديميه والسمعه عند جهات التوظيف وتاثيرها على تصنيف الجامعات.

تصنيف الجامعات طبقا لاهداف التنمية المستدامة.

محور علوم الفنون وتكنلوجيا التصميم:

علوم الفنون وتكنولوجيا التصاميم.

التصميم والفن والعلوم الإنسانية.

التكنولوجيا المتقدمة للتصاميم ومستحدثات العصر.

التصاميم المستدامة والحلول الذكية.

التصميم ما بين العلوم الإنسانية وثقافة الهوية.

حلول الفنون البصرية والتشكيلية والقضايا المعاصرة.

التصميم والحضارة والشراكة المجتمعية.

تكنولوجيا إنتاج التصميم والإدارة.

جهات اتصال المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا بجامعة بنها

وقال نائب رئيس جامعة بنها في بيانه ان جهات الإتصال بالمؤتمر والقائمين عليه من خلال

هاتف رقم : 01271116895

بريد إلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــــا

رسوم الإشتراك في مؤتمر الدراسات العليا الاول بجامعة بنها

أضاف نائب رئيس الجامعة ان رسوم الإشتراك في مؤتمر الدراسات العليا الاول كالتالي :

طلاب الدراسات العليا 750 جنيها مصريا والمشارك بورقة بحثية 2000 جنيها مصريا مشيرا انه يمكن الدفع الإلكتروني من خلال رابط الدفع الإلكتروني من هنــــــــــــــــــــــــــا